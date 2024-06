Un violento scontro tra due Bmw nel primo pomeriggio di oggi a Cesena. Verso le 15, le due vetture si sono scontrate all’incrocio tra via Curiel e via Cairoli. L’impatto è stato molto violento e i due uomini alla guida delle rispettive auto sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Bufalini per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per i rilievi e la gestione del traffico.