Cesena, incidente in via Cervese tra auto e moto: centauro trasportato in ospedale

Incidente questa mattina, lunedì 19 ottobre, verso le 11:45 in via Cervese, sotto il ponte dell’autostrada tra Villachiaviche e Villa Calabra. Coinvolta un’auto, una moto Yamaha di grossa cilindrata e un trattore. La Polizia locale è arrivata sul posto con tre mezzi per compiere i rilievi, ancora in corso. La dinamica non è chiara: l’ipotesi è che la moto, mentre tentava di sorpassare il trattore in direzione Cesena, abbia perso il controllo e sia finita contro l’auto, impattandone il lato sinistro. Il motociclista è stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità. La viabilità è attualmente modificata per consentire i rilievi: il traffico è bloccato per chi percorre la via Cervese verso la Riviera, mentre chi si prosegue in direzione Cesena è obbligato a svoltare in via San Giorgio.