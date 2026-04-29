Cesena, incidente in via Cerchia di Martorano: perde il controllo dell’auto e si schianta contro le serre

Un volo spaventoso finito contro la cancellata che delimita le serre di una azienda agricola. È successo mercoledì pomeriggio intorno alle 18.30 in via Cerchia di Martorano. Protagonista un giovane ragazzo alla guida di una Bmw nera che è riuscito ad uscire da solo dalla macchina ribaltata e accartocciata dall’urto.

L’impressione dei testimoni che gli hanno prestato i primissimi soccorsi è che fosse alterato, ma se quello che hanno notato fosse frutto dello spavento e della botta o di qualche sostanza sarà da verificare.

Un altro automobilista in particolare racconta di aver visto la macchina arrivare a velocità sostenuta e sorpassarlo nonostante la riga continua e la carreggiata stretta. Un attimo dopo ha visto il ragazzo perdere il controllo dell’auto che prima ha sbattuto contro un marciapiede, quindi ha girato su se stessa e poi ha sbattuto contro un palo della luce rompendo la sospensione che gli ha fatto da leva facendo sollevare l’auto che ha finito la corsa cappottata nella serra a bordo strada.

Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Bufalini. Sul posto anche la Polizia locale.