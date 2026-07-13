Cesena, incidente in un incrocio ad alto rischio: un’auto sfonda la recinzione di una casa e finisce nel giardino

L’incrocio tra via Calcinaro e via Boscone si conferma un buco nero della rete stradale cesenate. Un punto ad alto rischio, dove si verificano numerosi incidenti. L’ultimo della serie, che la settimana scorsa era stato preceduto da un allarme lanciato da residenti della zona per la pericolosità dovuta soprattutto all’alta velocità, si è verificato ieri sera, verso le 22.30, quando un impatto tra due auto si è concluso con una che ha sfondato la recinzione perimetrale di un’abitazione, piombando le giardino. Due le persone portate dal 118 all’ospedale Bufalini, per traumi di media gravità rimediati. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi del caso. E le preoccupazioni di chi abita lì e ci passa spesso crescono.