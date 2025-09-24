Cesena, incidente in E45: l’auto si schianta contro la macchina operatrice, ferita una donna ravennate

Si schianta con l’auto contro la macchina operatrice per lo sfalcio a bordo carreggiata. Questa mattina alle 7.20 una squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale di Forli è intervenuta lungo la E45 a Cesena al km 220 in direzione Sud, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti un’autovettura e la macchina operatrice. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. La persona ferita, una donna di 43 anni di Ravenna è stata presa in carico dal personale del 118 e fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul luogo erano presenti anche i tecnici Anas e la Polizia Stradale. L’incidente si è verificato tra le uscite di Cesena Sud e San Vittore.