Cesena, incidente in E45: auto si ribalta, corsia sud chiusa a Borello

Sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma a Borello, nel comune di Cesena, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Borello nord. L’incidente ha riguardato un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata senza coinvolgere altri veicoli. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area.