Cesena, incidente in E45 a San Carlo: tre feriti e corsia bloccata in direzione Roma

Brutto incidente in E45 all’altezza di San Carlo. È avvenuto intorno alle 17 di martedì pomeriggio e ha visto coinvolta una Dacia con a bordo tre persone. La macchina viaggiava in direzione Cesena, quando in un cambio di corsia dovuto ai lavori in corso ha colpito si è schiantata contro la cuspide del cambio di carreggiata finendo contro mano. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia e i Vigili del Fuoco per liberare gli occupanti rimasti incastrati dentro il veicolo. I tre sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena: due di loro con un codice 2, che indica casi di media gravità, il terzo invece con un codice 3 che si attribuisce di solito nei casi più gravi.

Sul posto anche gli operatori Anas che finita la fase dei soccorsi hanno provveduto a chiudere l’E45 in direzione Roma, fra i chilometri 216,150 e 216,400 con uscita obbligatoria a San Vittore, fino a quando non saranno completati i lavori per rimuovere il mezzo incidentato e pulire la strada dai detriti.