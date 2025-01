Cesena incidente in A14: muore operaio al lavoro travolto da un camion

Un operaio di una ditta al lavoro per Autostrade ha perso la vita nell’incidente di oggi pomeriggio in autostrada A14 in corsia sud all’altezza di Cesena. Verso le 15, un tamponamento tra camion ha finito col coinvolgere il mezzo dell’Anas parcheggiato a bordo della carreggiata e anche l’operaio che era all’esterno del mezzo e stava lavorando. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ferito anche un camionista, trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. La prognosi per lui è riservata ma non sembra in pericolo di vita. Gli operai al lavoro in quel momento ai bordi della strada erano quattro e per uno di loro purtroppo non c’è stato nulla da fare.