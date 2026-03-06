Cesena, incidente in A-14, intervengono i Vigili del Fuoco

Alle 15 di oggi, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta lungo l’autostrada A14, al chilometro 92 in corsia sud, nei pressi del casello di Cesena, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti un’autovettura e un camion. Il personale ha operato per la messa in sicurezza dei veicoli e del tratto autostradale interessato dal sinistro. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per l’assistenza alle persone coinvolte. Presenti per i rilievi e la gestione della viabilità gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade.