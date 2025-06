Cesena, incidente: gravissimo motociclista VIDEO

Un terribile incidente questa mattina verso le 10.30 a Pievesestina di Cesena, con un motociclista 48enne in gravissime condizioni. Teatro del sinistro un incrocio tra via del Commercio e via San Giuseppe, nei pressi della Motorizzazione Civile. Per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri; si sono scontrati una Fiat 500 X e una moto Aprilia RsV4. La moto procedeva da Martorano in direzione Forlì e si è scontrata contro l’auto che procedeva nella direzione opposta e stava svoltando verso via del Commercio. Nell’impatto, molto violento, è rimasta coinvolta anche una terza auto, un Range Rover Defender. Il motociclista ferito è stato sbalzato sull’asfalto e dopo essere stato intubato dai sanitari del 118 è stato trasportato con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.