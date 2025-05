Cesena, incidente frontale sulla Cervese: traffico in tilt, una donna in ospedale

Incidente frontale oggi alle 13.45 a Cesena sulla via Cervese all’altezza del distributore Tamoil, con traffico bloccato in entrambe le direzioni. Nell’impatto una delle due auto coinvolte si è ribaltata su un fianco. Sul posto i sanitari del 118, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. L’impatto si è verificato a poca distanza dal casello dell’A14 di Cesena, con inevitabili e pesantissime ripercussioni sulla viabilità.

Lo scontro ha coinvolto una Fiat Punto che procedeva in direzione mare e una Seat che viaggiava verso Cesena: la Fiat dopo lo scontro ha impattato sul cordolo del marciapiede e si è ribaltata di 90 gradi, per poi essere messa su quattro ruote dai primi soccorritori accorsi sul posto. Una signora anziana a bordo della Fiat è stata trasportata in ospedale in ambulanza ma le sue condizioni non destavano preoccupazioni.