Cesena, incidente frontale nella notte: tra i feriti un bimbo di 3 mesi

Incidente stradale ieri sera, giovedì 6 agosto, poco dopo le 23 in via Provinciale Sala. Dopo lo scontro frontale tra due auto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica del 118 ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per il primo soccorso ai feriti. In ospedale per accertamenti (fortunatamente in codice 1), anche un bimbo di 3 mesi. Tra i feriti anche una bambina di 4 anni e un ragazzino di 12 anni, tutti portati al Bufalini in ambulanza insieme a una donna di 31 anni e a un uomo di 30. La squadra dei Vigili del Fuoco ha operato per il primo soccorso ai feriti e la messa in sicurezza della sede stradale e dei mezzi coinvolti, in collaborazione con la Polizia Locale presente sul posto per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.