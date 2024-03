Cesena, incidente: fa manovra con l’autocarro e centra un taxi che sta caricando i bagagli. In Via Valzania scontro tra auto e una delle due fugge, ma un pedone fotografa la targa

Nel corso del fine settimana il Comando di Polizia Locale di Cesena ha rilevato tre incidenti stradali. Il primo sinistro si è verificato nella mattina di sabato 16 marzo, alle 9 tra le vie Volontari della Libertà e Montaletto dove sono rimasti coinvolti due veicoli, una Renault Kadjar e una Mercedes GLc. Così come ammesso dal conducente della Renault, immettendosi in via Montaletto, l’uomo non ha dato la precedenza al veicolo in arrivo, a bordo del quale oltre al conducente era presente anche un passeggero.

Contro un Taxi

Nella stessa giornata, intorno alle ore 22:35, in via Corfù un autocarro in fase di manovra da un parcheggio ha urtato un Taxi momentaneamente parcheggiato per consentire a due clienti di recuperare i propri bagagli. Anche in questo caso, sono stati rilevati danni ai due veicoli, illese le persone coivolte.

Nella giornata di ieri, domenica, 17 marzo alle ore 15:25, all’intersezione tra le vie Baronio e E. Valzania urto tra una Ford Fiesta non ha dato la precedenza ad un Opel Karl. Dopo essere sceso dal proprio veicolo per verificare i danni alla propria auto, il conducente della Ford ha inveito contro l’altra conducente, illesa. Nell’immediato è ritornato a bordo della Ford e si è allontanato senza fornire i propri dati. Sul posto però era presente anche un pedone che, prontamente, ha fotografato la targa della Ford comunicando poi alla pattuglia infortunistica della Polizia locale intervenuta sul posto. La Polizia Locale ricorda che allontanarsi dal luogo dell’incidente, senza fornire le proprie generalità, anche se non ci sono feriti, costituisce un illecito amministrativo e come tale è punito. In questi casi, l’allontanamento non comporta omissione di soccorso, ma anche nel caso di danni lievi, prevede una sanzione pecuniaria di 302 euro e la decurtazione di 4 punti dalla patente.

La Polizia Locale come sempre in presenza di sinistri stradali, ha provveduto anche in questi casi a verificare lo stato di ebbrezza dei conducenti, ma tutti sono risultati negativi.