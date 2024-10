Cesena, incidente e traffico in tilt: scoppia una gomma e si schianta contro un’altra auto

Questa mattina, intorno alle 7.30, la Polizia Locale di Cesena ha rilevato un sinistro stradale sulla rampa di accesso alla Secante (ingresso n. 3) in corrispondenza del centro commerciale “Montefiore” e della rotonda “Lugaresi”. Il conducente di una Honda Civic, cesenate di 22 anni, nell’immettersi sulla rampa di accesso secante - direzione Rimini, ha perso il controllo del mezzo a seguito dello scoppio di un pneumatico. Nel momento in cui il 22enne tentava una manovra di recupero, certamente non favorita dall’asfalto scivoloso a causa della pioggia, dalla corsia opposta è arrivata una Mercedes classe B con a bordo un uomo di 33 anni e sua madre di 57, che è finita contro l’Honda Civic. Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni. Si è comunque reso necessario procedere alla chiusura temporanea dell’accesso/uscita della Secante per i rilievi richiesti e per tutte le operazioni di rimozione, da parte del carro attrezzi, della Honda Civic non più funzionante. Fortissimi i disagi alla circolazione visto l’orario.