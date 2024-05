Cesena, incidente: ciclista amatoriale investe un uomo a passeggio con il cane e vola fuori strada

Un ciclista amatoriale investe un uomo a passeggio. Nella mattinata di ieri, domenica 26 maggio, poco prima delle 10 la pattuglia infortunistica della Polizia Locale di Cesena è intervenuta in via Luzzena a seguito di un sinistro stradale in cui sono rimasti coinvolti un ciclista e un pedone. Nello specifico, nel percorrere in discesa via Luzzena, un ciclista amatoriale di 55 anni residente a Meldola si è scontrato con un uomo, sempre di 55 anni, che in compagnia di un amico e del proprio cane, passeggiava nella stessa direzione.

All’arrivo del ciclista i due pedoni hanno tentato di fare spazio spostandosi rapidamente sul lato sinistro della carreggiata ma l’improvvisata manovra non è stata sufficiente tanto che la ruota posteriore della bici ha colpito il pedone 55enne facendolo cadere sull’asfalto. Il ciclista invece è letteralmente volato fuori strada.

Dopo essere stati soccorsi dagli operatori sanitari del 118, i due uomini sono stati trasferiti all’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena per ulteriori accertamenti. Entrambi sono stati dimessi dopo poche ore non avendo riportato lesioni gravi. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale che hanno eseguito i rilievi ricostruendo la dinamica dell’incidente anche grazie alla testimonianza del secondo pedone che, a seguito dell’incidente, ha preso in consegna anche il cane.

La Polizia Locale ricorda che fuori dai centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione.