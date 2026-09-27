Cesena, incidente: camion carico di kiwi si ribalta sulla Secante, il conducente grave in ospedale

Si ribalta col camion carico di kiwi sulla Secante a Cesena. Oggi pomeriggio, domenica 27 settembre, alle 16.15 le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute lungo la corsia nord all’altezza dello svincolo 2, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion che si è ribaltato autonomamente al di fuori della sede stradale. Sul posto sono giunte le squadre dal distaccamento di Cesena, dal distaccamento di Savignano e dal comando di Forlì con l’ausilio di un’autogru. I vigili del fuoco hanno operato per estrarre il conducente rimasto incastrato all’interno della cabina dell’automezzo per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118 presenti sul luogo dell’intervento. Il conducente (sempre cosciente>) è stato portato in ambulanza con codice di media gravità all’ospedale Bufalini.