Cesena, incidente: auto ne colpisce due parcheggiate in via Viareggio e si ribalta

Un incidente rocambolesco, in via Viareggio, all’altezza dell’intersezione con via san Giminiano, si è concluso, verso le 18.30 di oggi 17 agosto, col rovesciamento di un’auto e il danneggiamento di altre due in sosta nei parcheggi a bordo strada. Per fortuna, nessuno ha riportato traumi preoccupanti. Sul posto, oltre al 118, è accorsa la Polizia locale, che ha verificato che la vettura si è ribaltata ruote all’aria dopo che il giovane cesenate che la guidava ha perso il controllo e ha urtato i due veicoli posteggiati. Colpa probabilmente di una distrazione, perché a quanto pare il conducente stava usando il telefonino mentre era al volante. È stato comunque effettuato anche l’alcol test.