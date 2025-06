Cesena, incidente al semaforo: morto il ciclista

Dopo 14 giorni di ricovero non ce l’ha fatta. È morto in un letto dell’ospedale “Bufalini” A.N., 88 anni. Era ricoverato dalla serata del 21 maggio quando era stato protagonista di un incidente stradale in bicicletta. Un urto con un’auto che l’aveva visto riportare le ferite più serie.

Era ormai a poche centinaia di metri da casa, intorno alle 21.30 di quel mercoledì sera. Dai primi accertamenti il pensionato stava pedalando proprio per tornare verso la sua abitazione quando ha impegnato l’intersezione semaforica tra via Mulini, via Curiel e via Rasi e Spinelli. Un incrocio in cui il semaforo sta acceso a lungo anche la sera proprio perché la zona è considerata pericolosa a causa della conformazione dell’intersezione.

Per cause che sono ancora in corso d’accertamento, la bici dell’uomo ha impattato con una Fiat. Ed è stato il ciclista a finire a terra, unico nell’accaduto a riportare ferite. Neri è stato soccorso dalle ambulanze del 118 che ne avevano stabilizzato le condizioni trasportandolo poi al nosocomio cesenate. Già in Pronto soccorso le lesioni riportate erano emerse come molteplici per traumi al bacino, al torace e alla testa. Anche se in un primo momento non avevano l’aspetto clinico di lesioni mortali. La prima prognosi computata per l’uomo era di 40 giorni per la guarigione. Ma di fatto le sue condizioni, forse complice anche l’età, non sono mai migliorate, anzi. Col passare dei giorni la sua prognosi è stata riqualificata in riservata. Fino alla morte, avvenuta nelle prime ore della giornata di ieri.

La Polizia locale di Cesena intervenuta sul posto per i rilievi di legge, indaga su una possibile mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi coinvolti nell’incidente. Il semaforo era acceso e quindi dovrà essere stabilito se qualcuno sia passato col rosso e chi. Intanto la Procura ha posto sotto vincolo d’indagine la salma dell’88enne che viveva in zona San Bartolo; per questo non è stato ancora possibile fissare la data delle esequie.