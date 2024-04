Cesena, incidente: 80enne in auto investe donna 77enne in bici

Nella mattinata di ieri, martedì 23 aprile, intorno alle ore 8.15, la Polizia Locale di Cesena ha rilevato un sinistro stradale in cui sono rimaste coinvolte una Opel Corsa, alla cui guida c’era un uomo di 80 anni residente a Cesena, e una bicicletta condotta da una donna di 77 anni. Nell’immettersi dalla via Abruzzo sulla via Piemonte l’ottantenne ha urtato la bicicletta proveniente da via Piemonte. A seguito dello scontro, la donna ha riportato solo lievi ferite. Subito soccorsa dai passanti e successivamente dal personale medico del 118, la settantasettenne è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale “Bufalini” per essere sottoposta agli accertamenti del caso. Illeso invece il conducente dell’Opel Corsa, al quale è stato contestato l’articolo 145 comma 4 del Codice della Strada per mancata precedenza, nonostante la segnaletica presente.

In merito alla sicurezza in bicicletta, il Codice della Strada prevede l’utilizzo delle luci e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, in modo particolare quando si transita all’esterno dei centri abitati in orari serali o notturni. È comunque importante garantire un’ottima visibilità quando si utilizza la bici anche durante le ore di luce in modo tale da essere individuati con facilità e nell’immediato. Utilizzare indumenti ad alta visibilità quando ci si muove in bicicletta e attivare un faretto posizionato al di sotto della sella, può fare la differenza.