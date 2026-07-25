Cesena, incidente: 26enne si ribalta con l’auto e finisce in ospedale

Si ribalta con l’auto nel campo e finisce all’ospedale, un ragazzo di 26 anni è stato trasportato in gravi condizioni al Bufalini. Nella serata di oggi sabato 25 luglio, attorno alle 21, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena sono intervenuti in via San Mauro a Cesena per un incidente stradale, dopo che un’autovettura era uscita autonomamente dalla sede stradale finendo capottata sul campo limitrofo. Una persona bloccata all’interno è stata soccorsa dai soccorritori presenti e portata all’ospedale locale con politraumi. Il personale dei Vigili del Fuoco ha proseguito con la messa in sicurezza dell’area.Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.