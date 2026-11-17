Escrementi ovunque. Galline stipate nelle gabbie e a contatto con carcasse in putrefazione di altre. Roditori che scorrazzano negli allevamenti e nei laboratori. È quanto ha documentato un’inchiesta giornalistica di “Report”, programma di Rai 3, all’interno di alcuni stabilimenti di “Eurovo”, azienda leader in Europa nella produzione e vendita di uova e ovoprodotti: ogni anno fattura mediamente 1,5 miliardi di euro, commerciando 12 milioni di uova al giorno.

Tra i siti produttivi (in Italia in tutto sono 6) citati nella puntata trasmessa nella serata di domenica scorsa, ignorando diffide fatte dall’azienda a non mandare in onda il servizio, c’è anche quello in via Cavecchia, a Calisese, affacciato sulla via Emilia. Nel giro di un paio di anni, si sono dovuti ritirare dal commercio, per due distinti casi di salmonella, ben 135 quintali di albume d’uovo prodotti in questo sito cesenate. Per un totale di 27 mila confezioni da 500 grammi ciascuna.

Ex dipendenti dell’azienda hanno riferito alla redazione di “Report” che in alcuni degli stabilimenti del colosso ci sarebbe una situazione pesante da vari punti di vista: dalla scarsità di igiene alle carcasse di galline e topi che finiscono sui nastri di trasporto insieme alle uova, per finire poi nella centrifuga per la pastorizzazione, fino a uova marce, ammuffite, sporche di escrementi o cariche di vermi che, invece di essere scartate, vengono comunque messe nella centrifuga col tuorlo liquido da pastorizzare. Prodotti destinati alla vendita nei supermercati.