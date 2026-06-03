Cesena, incendio nella cucina di una villa: paura per due cani ma se la cavano

Un inizio di incendio nella cucina al primo piano di una villa a Diegaro ha creato apprensione, nella prima parte del pomeriggio, per due vite. Non quelle dei proprietari, che erano fuori, ma di un paio di cani di piccola taglia. Erano circa le 16.30 quando in via La Spezia è accorso il 115. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno accertato che la situazione era meno allarmante di quanto si temeva e hanno evitato che il rogo si espandesse dalla cucina al soggiorno comunicante, entrambi al piano terra. Alla fine, solo tanto fumo e anche i due cani erano in buone condizioni. Dalle prime verifiche fatte, l’incendio potrebbe essere scaturito da una disattenzione: forse fornelli lasciati accesi.