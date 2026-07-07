Cesena, incendio nel sottotetto in via Pastrengo

Incendio a Villachiaviche di Cesena. Oggi, 7 luglio, verso le 8 del mattino, 3 squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Forlì e Cesena sono intervenute in via Pastrengo a causa dell’incendio del sottotetto di un’abitazione. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della struttura. È stata esclusa la presenza di persone coinvolte all’interno dell’edificio. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.