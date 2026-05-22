Cesena, incendio nel piazzale dell’azienda in via Pareto: pronto intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio nel primo pomeriggio di oggi a Cesena, con le fiamme divampate nei pressi dello stabilimento Fabbri & Sacchetti in via Pareto. Due squadre del distaccamento di Cesena, del Comando dei Vigili del Fuoco sono intervenute a causa di un incendio sviluppatosi all’esterno del capannone, all’interno del piazzale dell’azienda. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, evitandone la propagazione alla struttura del capannone e ai restanti imballaggi situati nelle aree limitrofe. Non si registrano feriti.