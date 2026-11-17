Nella mattinata di oggi, 17 novembre, verso le 6 due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Cesena, sono intervenute in via Linaro a Cesena per l’incendio di un garage. I vigili del fuoco hanno operato per spegnere le fiamme e contenere il rogo, evitando che lo stesso si propagasse alle strutture adiacenti. Al termine delle operazioni di spegnimento, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata. Non si segnalano persone ferite o intossicate. Sul posto erano presenti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.