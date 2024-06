Cesena, incendio in via Masiera, due persone soccorse

Incendio ieri sera, attorno alle 22.15, in via Masiera Seconda, Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena, con il supporto di una autoscala giunta dalla sede centrale di Forlì, sono intervenute in un’abitazione dove, al secondo piano, si era sviluppato un rogo.

Le squadre, una volta esclusa la presenza di persone ancora all’interno, hanno operato per circoscrivere le fiamme e in seguito sono riuscite a domarle, riportando il luogo in sicurezza. L’abitazione, giunti i Vigili del fuoco, era già stata evacuata ma per due persone è stato necessario, in via precauzionale, l’intervento dei sanitari.

Sul posto anche la Polizia di Stato.