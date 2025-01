Cesena, incendio in un capannone in via Turati

Verso le 7.30 di questa mattina, due squadre del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena ed una dalla Sede centrale di Forlì, sono intervenute in via Turati a Cesena per l’incendio di un macchinario in un capannone industriale. Le squadre giunte sul posto hanno operato con liquido schiumogeno per arginare le fiamme riuscendo a contenere anche del materiale oleoso che era stato interessato dal fuoco. Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi di un incendio che fortunatamente non ha coinvolto persone.