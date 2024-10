Poco dopo le 18 di ieri, due squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenute in via Giacomo Leopard per un incendio in un appartamento. Le squadre sul posto hanno provveduto allo spegnimento di un incendio sviluppatosi in una cucina al terzo piano di una abitazione. I Vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento hanno trovato e rianimato un gatto rimasto all’interno dell’appartamento coinvolto nell’incendio. Non si segnalano persone coinvolte.