Cesena, incendio doloso all’ingresso: palazzina evacuata nella notte

Incendio doloso nella notte. Mirino puntato su una palazzina di una nuova zona residenziale di Martorano dove i residenti sono stati svegliati bruscamente dal fumo che inondava le stanze delle case, e dal trambusto dei soccorsi per mettere al sicuro in particolare uno dei residenti, rimasto intossicato dal divampare delle fiamme.

L’allarme è scattato attorno all’una di due notti fa nella palazzina che comprende i civici dal 92 al 96 di via Caterina Baratelli.

Qualcuno, col favore delle tenebre e confidando di non essere in alcun modo visto perché a a quell’ora un po’ tutti sono coricati, si è introdotto nel giardino del civico 94, facendo raccolta di ciarpame, immondizie e materiale infiammabile sia in legno che di plastica. Il tutto è stato sistemato sotto al porticato, inondato di liquido infiammabile e incendiato. A farne le spese principalmente è stata l’abitazione più vicina alle fiamme appiccate. Dove in pochi istanti hanno preso fuoco anche gli infissi di porte e finestre.

A respirare fumo, anche nel tentativo di provare a spegnere il rogo, è stato un 49enne, Andrea Vitali. È di lui principalmente che si è dovuta occupare l’ambulanza del 118 intervenuta su chiamata. È stato trasportato in ospedale e medicato prima delle dimissioni con 5 giorni di prognosi.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco che hanno domato il rogo mentre la palazzina veniva fatta evacuare completamente in via precauzionale.

Da subito gli esperti del 115 hanno indicato come certamente dolosa la matrice dell’incendio. E sin dalle primissime investigazioni svolte, è stata chiamata una pattuglia del commissariato di polizia. Con il personale di via Don Minzoni che ieri mattina è tornato sul punto dell’incendio. La squadra di polizia scientifica ha esaminato tutte le tracce e catalogato i residui dell’incendio al fine di portare avanti un’indagine volta a capire chi l’abbia provocato.

I poliziotti hanno ascoltato tutti i residenti: con particolare attenzione alla testimonianza di chi è rimasto intossicato e di chi viveva più vicino al punto dell’incendio. Per cercare di identificare l’autore dell’attacco incendiario alle case saranno presi in esame tutti gli elementi possibili, compresi i filmati delle telecamere di sicurezza cittadine e degli impianti per monitorare i movimenti di veicoli e persone a Martorano a ridosso dell’orario del rogo, oltre alle celle telefoniche agganciatesi in quella zona a cavallo dell’una di notte.