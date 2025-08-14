Cesena, incendio al locale trasformatori in un’azienda

I Vigili del fuoco sono intervenuti verso le 10 in via Guarnieri a Cesena per un incendio che ha coinvolto un locale trasformatori all’interno di un’azienda. I soccorritori hanno dapprima evitato la propagazione delle fiamme, in attesa di conferma dell’interruzione dell’energia elettrica da parte del personale di E-Distribuzione e provvedevano quindi a completare le operazioni di spegnimento. Nessuna persona ferita e danni limitati ad un trasformatore che è stato isolato. Presente il personale di E-Distribuzione e i tecnici dell’azienda.