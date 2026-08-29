Cesena, incendio a Tessello: 8 mezzi dei Vigili del Fuoco in azione

Nella mattinata di oggi, 29 agosto, alle ore 10.30 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella località di Tessello per un incendio che ha interessato un’area di sottobosco. Sul posto sono intervenute 2 squadre del distaccamento di Cesena, una squadra proveniente da Civitella e il modulo boschivo inviato dal comando di Rimini, per un totale di 8 mezzi impiegati nelle operazioni. I Vigili del Fuoco hanno provveduto al contenimento del fronte del fuoco, arginando le fiamme e riuscendo a evitare la propagazione dell’incendio alla vegetazione circostante. Le squadre proseguono l’intervento per completare il minuto spegnimento e la successiva bonifica della zona interessata.