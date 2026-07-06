Cesena, incendio a ridosso della Secante: macchina agricola a fuoco

Incendio nel pomeriggio di lunedì 6 luglio, a Cesena. Intorno alle ore 16, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena è intervenuta in un campo agricolo situato nei pressi dello svincolo 5 della secante di Cesena a causa dell’incendio di una macchina agricola. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme che avvolgevano il mezzo operando per evitare la propagazione del rogo alla vegetazione circostante. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.