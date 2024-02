Cesena. Inaugurazione per l’Emporio solidale

CESENA. Un servizio avviato in forma del tutto sperimentale in piena emergenza alluvione e che, da domani, partirà ufficialmente con la consegna delle tessere spesa a famiglie e nuclei in temporanea fragilità socio-economica, individuati dai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e dalle Associazioni fondatrici di “Il Barco”. Prende avvio oggi l’Emporio Solidale di Cesena gestito dall’Associazione “Il Barco” e allestito – temporaneamente e fino alla conclusione dei lavori nei locali di via Guido Rossa, a Torre del Moro – negli spazi messi a disposizione dal Mercato Ortofrutticolo di Pievesestina (FOR - Filiera Ortofrutticola Romagnola). Al momento inaugurale, tenuto questa mattina, hanno preso parte il Sindaco Enzo Lattuca, l’Assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo, la Dirigente dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio Elisabetta Scoccati, il Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina S.E. Mons. Douglas Regattieri, il Presidente dell’Associazione Emporio Solidale “Il Barco” ODV-ETS Werter Faedi, la coordinatrice Susanna Ricci e tutto il Direttivo, l’amministratore Unico del Mercato cesenate Alessandro Giunchi.

L’Emporio Solidale è un progetto sociale di contrasto alla povertà, non solo economica ed alimentare, che vuole superare le logiche assistenziali, prediligendo forme avanzate di aiuto nell’ottica del riconoscimento di diritti (come il diritto di scelta), bisogni, responsabilità e dignità dei destinatari. Emporio Solidale è un vero e proprio market che rappresenta un concreto sostegno alla spesa quotidiana ed uno spazio accogliente di incontro e socializzazione. È questo il frutto di un percorso partecipato avviato dal Comune di Cesena insieme ad 8 associazioni territoriali (Auser, Croce Rossa Italiana, Adra - Chiesa Avventista, San Vincenzo de Paoli, Mater Caritatis, Campo Emmaus, Centro di Aiuto alla Vita e Arci Solidarietà) che hanno voluto investire le loro risorse, le loro conoscenze e le loro competenze per un obiettivo comune: essere di aiuto alla comunità locale valorizzando le capacità, sostenendo e accompagnando nuclei familiari in difficoltà socio-economica in percorsi di autonomia ed empowerment attraverso la fornitura di beni e servizi. Si tratta di una vera e propria evoluzione del servizio di distribuzione di pacchi alimentari che, inizialmente, svolgerà il suo servizio di sostentamento a 100 famiglie in difficoltà provenienti dai Comuni dell’Unione Valle del Savio. L’accesso sarà concesso a seguito dell’erogazione di una tessera con punti necessaria all’acquisizione dei prodotti richiesti. A ciascuna famiglia verrà rilasciata una dotazione di credito in punti che rappresenta il limite massimo spendibile da parte del nucleo familiare in 4 settimane. É possibile fare richiesta per l’accesso al servizio contattando l’associazione.

Orari di apertura e tessera

Tutti i generi alimentari di prima necessità, i prodotti per la casa e la cura della persona sono destinati all’Emporio dal Banco Alimentare , ma anche da iniziative come le collette alimentare e lo scambio con altre realtà della filiera solidale, oltre che dalle donazioni delle aziende del territorio. Il servizio, gestito da una decina di volontarie e volontari su turno, sarà aperto alle famiglie destinatarie tre giorni a settimana: lunedì e venerdì dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e il mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 14:00.

La sede temporanea

La sede operativa temporanea si trova presso FOR-Filiera Ortofrutticola Romagnola (il Mercato Ortofrutticolo di Cesena), a cui si aggiungono sedi e punti strategici sul territorio dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio per la distribuzione. All’interno della sede sono presenti: il magazzino di stoccaggio per la raccolta delle scorte alimentari e il market solidale (210 metri quadrati) dove poter fare la spesa. La posizione all’interno del Mercato Ortofrutticolo si rivela strategica sul piano logistico e su quello di approvvigionamento alimentare.

Associazione “Il barco”

Il nome “barco” richiama direttamente la tradizione contadina romagnola e fa riferimento allo spirito di solidarietà e di mutuo-aiuto proprio delle famiglie dei mezzadri che si riunivano aiutandosi reciprocamente nella lavorazione del grano garantendo in questo modo un sostentamento alimentare per l’inverno (il barco è l’antico covone di grano alla cui costruzione contribuivano tutti, ciascuno con il proprio compito). Oggi il “Barco” rappresenta il valore fondamentale di essere e sentirsi comunità, di restare attivamente in quella comunità, riconoscendola in quanto sede di una fitta rete di connessioni e relazioni significative che funzionano da sostegno e protezione sociale, economica e culturale. Dal 1° giugno 2023, in seguito all’emergenza alluvione che ha colpito la città di Cesena, “Il Barco” gestisce uno dei principali presidi territoriali di aiuti per i nuclei che necessitano di supporto e accompagnamento attraverso la fornitura di beni di prima necessità, materiale utile al ripristino degli spazi abitativi, arredi, abbigliamento e prodotti vari.