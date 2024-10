Cesena, inaugurazione della piscina con la nuova gestione - Fotogallery

Quattordici anni dopo l’ultima loro gestione della piscina comunale, i gruppi Around Sport e Uisp Forlì-Cesena, con il Consorzio Cfa tornano a prendersi cura di uno dei principali poli sportivi della città, in questa sua fase storica di transizione. Un impianto con alle spalle più di cinquant’anni di attività e che nei prossimi tre anni vedrà il risultato della realizzazione di un progetto da 12 milioni di euro, 4 dalle casse comunali e 8 dai fondi Pnrr. Una fase delicata per la piscina comunale, che potrà superare solo con un attento lavoro delle tre associazioni che l’hanno e che dovranno garantire un servizio continuo ai cittadini, anche durante i lavori. Finora sono state necessarie alcune riqualificazioni per gli ambienti interni e per la vasca stessa, con un ampliamento della palestra centrale al primo piano e l’utilizzo di sale per attività fitness.

Al taglio del nastro nella giornata inaugurale di ieri erano presenti i presidenti e vicepresidenti delle tre associazioni, il sindaco e numerosi frequentatori dell’impianto sportivo. «È un impianto - esordisce il sindaco Enzo Lattuca - che oggi rinasce con la nuova gestione e che rinascerà nei prossimi tre anni con il nuovo progetto. L’investimento è importante, ma come Amministrazione siamo orgogliosi di sostenere una spesa così ingente per un punto sportivo cardine della città. Quello che chiediamo ai nuovi gestori è un impegno serio nell’arco di questo periodo di transizione aspettando la realizzazione del nuovo progetto». «Lavoreremo da squadra - racconta Gabriele Corzani, presidente Around Sport - ognuno secondo le proprie competenze per gestire al meglio l’impianto. Il nostro compito riguarderà la gestione dell’impiantistica e delle attività. Ci siamo concentrati sulla riqualificazione della vasca, dal punto di vista tecnico, della sicurezza e a livello estetico. Sono stati sistemati anche gli spogliatoi, gli ambienti comuni e ampliati gli spazi fitness. Qualcuno probabilmente potrebbe lamentarsi dei prezzi, ma consideriamo queste tariffe eque per il giusto mantenimento della struttura». «Il nostro compito - prosegue Luca Santi, presidente Cils che fa parte del consorzio Cfa - sarà quello di mantenere pulito tutto l’impianto e di occuparci delle aree verdi. Siamo molto entusiasti di intraprendere questo cammino insieme a favore di uno spazio sportivo molto frequentato dai cittadini. Al termine di questo “mandato” vogliamo ricandidarci insieme anche al prossimo bando». All’inaugurazione erano presenti anche il presidente Uisp Forlì-Cesena Davide Ceccaroni, e il vicepresidente Marco Bandini: «Collaboriamo già da tempo con Around e Cils, e dopo 14 anni tornare a gestire questo impianto sportivo così importante è una responsabilità che ci stimola e gratifica. Come Uisp proseguiamo il nostro impegno, qui come in altri campi, incentrato sul benessere psico-fisico, promozionale e di gestione delle attività sportive. Crediamo fortemente nella collaborazione con le scuole, per evitare che molti ragazzi abbandonino l’ambito sportivo».