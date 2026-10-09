Cesena, inaugurato il nuovo mercato ortofrutticolo

Mentre l’alba ha appena inaugurato una nuova giornata, tanti uomini e donne stavano, invece, portando a termine le loro attività quotidiane. Erano gli operatori del mercato ortofrutticolo di Cesena che questa mattina hanno concluso la loro nottata di fatiche con un saluto molto particolare.

Una folta delegazione di rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali, insieme alle associazioni di categoria e tanti altri colleghi, mentre gli operatori continuavano la loro routine tra carico, scarico e trasporto di cassette colme di frutta e verdura e trattative all’ultimo “chilo”, ha inaugurato la nuova struttura del mercato ortofrutticolo di Cesena a Pievesestina.

Un impianto all’avanguardia sul piano strutturale ed energetico realizzata nell’ambito del progetto Pnrr “Il Mercato verso la logistica e il lavoro del futuro”. Promosso da filiera ortofrutticola romagnola Spa. L’intervento ha richiesto un importante investimento, pari a 5,78 milioni di euro.

“Abbiamo reso questa infrastruttura per la logistica pronta ad adattarsi ai cambiamenti che ci sono e che ci saranno – ha detto il sindaco di Cesena Enzo Latuca -. Consentirà di sfruttare in maniera evoluta e diversa il mercato. E rappresenta la prospettiva di sempre maggiore efficienza, sostenibilità e competitività della filiera ortofrutticola del territorio.

“L’Emilia-Romagna ha oltre 20 mila imprese agroalimentari – ha ricordato l’assessore regionale alla agricoltura Alessio Mammi -. È un settore irrinunciabile, anche davanti alle difficoltà di questi anni. E per sostenerlo – ha aggiunto – esistono solo due direzioni da seguire: gli hub della logistica e questo nuovo mercato di Cesena ne è un esempio importante per tutta la Regione e la produzione. Che va incentivata, ma soprattutto protetta”.