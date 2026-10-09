Cesena, inaugurato il nuovo mercato ortofrutticolo

Cesena
Da sinistra: l’Au del mercato Alessandro Giunchi, l’assessore regionale Alessio Mammi, il sindaco Enzo Lattuca, Monsigonr Antonio Caiazzo
Da sinistra: l’Au del mercato Alessandro Giunchi, l’assessore regionale Alessio Mammi, il sindaco Enzo Lattuca, Monsigonr Antonio Caiazzo
Cesena, inaugurato il nuovo mercato ortofrutticolo
Cesena, inaugurato il nuovo mercato ortofrutticolo
Cesena, inaugurato il nuovo mercato ortofrutticolo
Cesena, inaugurato il nuovo mercato ortofrutticolo
Cesena, inaugurato il nuovo mercato ortofrutticolo

Mentre l’alba ha appena inaugurato una nuova giornata, tanti uomini e donne stavano, invece, portando a termine le loro attività quotidiane. Erano gli operatori del mercato ortofrutticolo di Cesena che questa mattina hanno concluso la loro nottata di fatiche con un saluto molto particolare.

Una folta delegazione di rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali, insieme alle associazioni di categoria e tanti altri colleghi, mentre gli operatori continuavano la loro routine tra carico, scarico e trasporto di cassette colme di frutta e verdura e trattative all’ultimo “chilo”, ha inaugurato la nuova struttura del mercato ortofrutticolo di Cesena a Pievesestina.

Un impianto all’avanguardia sul piano strutturale ed energetico realizzata nell’ambito del progetto Pnrr “Il Mercato verso la logistica e il lavoro del futuro”. Promosso da filiera ortofrutticola romagnola Spa. L’intervento ha richiesto un importante investimento, pari a 5,78 milioni di euro.

“Abbiamo reso questa infrastruttura per la logistica pronta ad adattarsi ai cambiamenti che ci sono e che ci saranno – ha detto il sindaco di Cesena Enzo Latuca -. Consentirà di sfruttare in maniera evoluta e diversa il mercato. E rappresenta la prospettiva di sempre maggiore efficienza, sostenibilità e competitività della filiera ortofrutticola del territorio.

“L’Emilia-Romagna ha oltre 20 mila imprese agroalimentari – ha ricordato l’assessore regionale alla agricoltura Alessio Mammi -. È un settore irrinunciabile, anche davanti alle difficoltà di questi anni. E per sostenerlo – ha aggiunto – esistono solo due direzioni da seguire: gli hub della logistica e questo nuovo mercato di Cesena ne è un esempio importante per tutta la Regione e la produzione. Che va incentivata, ma soprattutto protetta”.

La nuova galleria: climatizzata, coibentata e digitale

Il cuore dell’intervento è la nuova galleria mercatale climatizzata. La navata centrale è stata chiusa e coibentata attraverso pannelli isotermici prefabbricati e porte rapide, con l’installazione di due impianti Rooftop a pompa di calore dotati di recupero termico e sistema di free-cooling. Una soluzione pensata per eliminare gli sbalzi termici che, soprattutto nei mesi estivi, possono favorire condensa e formazione di muffe e, durante l’inverno, compromettere la qualità organolettica e la shelf-life dei prodotti. Il nuovo sistema consente di mantenere temperature controllate e garantire un costante rinnovo dell’aria, migliorando contemporaneamente le condizioni di lavoro degli operatori e la conservazione della merce. La gestione degli impianti è stata inoltre completamente digitalizzata: PLC, trasduttori in campo e supervisione centralizzata permettono il monitoraggio continuo dei parametri climatici, con possibilità di controllo remoto via web.

Più energia da fonti rinnovabili

Un altro elemento centrale del progetto è il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono stati realizzati tre nuovi impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 498,6 kWp, capaci di garantire una produzione annua stimata di oltre 520 mila kWh. A questa capacità si aggiunge l’impianto fotovoltaico già esistente, da 500 kWp. La produzione complessiva supera così i 921 mila kWh annui, a fronte di un fabbisogno aggiuntivo per la climatizzazione e i nuovi impianti stimato in circa 262 mila kWh all’anno. Il bilancio energetico dell’intervento risulta quindi ampiamente positivo, rafforzando l’autosufficienza elettrica della struttura. A completare il programma di efficientamento energetico è stato realizzato anche il relamping completo del mercato con tecnologia LED, con un significativo miglioramento dell’efficienza degli impianti di illuminazione.

Rinnovato anche l’impianto frigorifero

Importante anche l’intervento sull’impianto frigorifero che serve le 18 celle del mercato, in funzione dagli anni ‘70. Il vecchio sistema è stato completamente smantellato e sostituito con un nuovo impianto, progettato per raffreddare fino a 2.500 quintali di prodotto ortofrutticolo al giorno, portandolo da una temperatura di +15°C a +0°C entro 24 ore. Il nuovo sistema garantisce maggiore stabilità termica, efficienza energetica e affidabilità nella conservazione dei prodotti. Anche la gestione dell’impianto frigorifero è stata informatizzata e integrata con il sistema centrale di supervisione.

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