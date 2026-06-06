Cesena, inaugurato il nuovo campo da calcio di Villarco

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 giugno, è stato inaugurato il nuovo campo da calcio in erba sintetica del centro sportivo di Villarco, al termine di un intervento di riqualificazione finanziato con 600 mila euro dall’Istituto per il Credito Sportivo e inserito nel più ampio progetto di valorizzazione del polo sportivo sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Alla festa hanno preso parte il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore Christian Castorri, i tecnici comunali, i referenti della società sportiva e tutti gli iscritti alle attività.

L’opera ha riguardato il completo rifacimento del terreno di gioco. Nei mesi scorsi sono stati eseguiti gli interventi di scavo e preparazione del fondo, comprensivi dei sistemi di drenaggio verticale e orizzontale, seguiti dalla posa del nuovo manto sintetico e dalla realizzazione della segnaletica di gioco conforme ai regolamenti della Figc – Lega Nazionale Dilettanti. In più, sono state installate le nuove porte, le panchine e completati gli interventi di sistemazione delle aree interessate dal cantiere. Il prossimo stralcio dei lavori riguarderà l’area degli spogliatoi.

“Abbiamo mantenuto gli impegni assunti – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e allo Sport, Christian Castorri – e restituito alla città un impianto funzionale, utilizzabile durante tutto l’anno. È questo un intervento molto atteso dalla società sportiva e dal quartiere Oltresavio, che ormai da alcune settimane può contare su una struttura all’altezza delle esigenze degli atleti e delle attività svolte dalla ASD Torre del Moro. Con il completamento delle verifiche tecniche e del collaudo finale, il campo è tornato pienamente fruibile. L’inaugurazione di ieri rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rinnovamento del centro sportivo di Villarco, avviato nell’ambito del progetto Cesena Sport City, promosso con l’obiettivo di migliorare e ammodernare l’impiantistica sportiva cittadina”.