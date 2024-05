A Cesena è operativo da oggi il Centro di Assistenza Urgenza (Cau). Si trova al piano terra della Piastra servizi dell’ospedale Bufalini ed è aperto sette giorni su sette dalle 8 alle 20. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del sindaco Enzo Lattuca. Il Cau di Cesena è il quarto centro di assistenza urgenza presente nel cesenate dopo l’attivazione dei Cau di Cesenatico, Mercato Saraceno e San Piero in Bagno. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori e del direttore sanitario dell’Ausl Romagna Francesca Bravi.

Il sindaco Lattuca ha sottolineato: “Sono convinto che porterà dei benefici in primis agli utenti. Non dobbiamo avere paura dei cambiamenti, non è una rivoluzione copernicana. Sono convinto che il sistema dei Cau sarà preso come modello anche in altre regioni”.