Cesena, inaugurati i nuovi laboratori al Centro Servizi Ausl Romagna VIDEO GALLERY

Una grande novità al Centro Servizi di Ausl Romagna, a Pievesestina di Cesena. Sono stati inaugurati ieri pomeriggio i nuovi Laboratori diagnostici con tecnologia NGS (Next Generation Sequencing), finanziati dalla Regione con 173mila euro all’interno di un Piano Nazionale Complementare da 3 milioni di euro. Questo sistema permette di identificare agenti infettivi non rilevabili con le tecniche colturali tradizionali. Il servizio di pathogen discovery era già in funzione da un po’ di tempo, e nel primo anno di attività sono stati analizzati 500 campioni microbiologici.