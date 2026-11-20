Una piccola foresta per rendere la città più verde, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e coinvolgere attivamente cittadini, scuole e famiglie nella cura dell’ambiente. È stata inaugurata questa mattina, a San Vittore, la prima Tiny Forest di Cesena, progetto di forestazione urbana lanciato dal Comune a febbraio e che trasforma un’area di verde pubblico in una nuova oasi di biodiversità.

L’iniziativa, proposta nel giorno in cui si celebrano i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e a cui hanno partecipato gli assessori alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia Maria Elena Baredi e alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani, si inserisce nella seconda edizione del festival ‘Alberi Maestri’, in programma da oggi, venerdì 20, a domenica 22 novembre, a Villa Silvia Carducci, e rappresenta un’esperienza pilota destinata a diventare un modello replicabile in altre zone del territorio comunale. “La prima Tiny Forest cittadina – commentano gli assessori – è molto più di un nuovo spazio verde: è un progetto educativo e ambientale che mette al centro la collaborazione tra istituzioni, scuola e cittadini. Far crescere una foresta significa anche costruire, insieme, una maggiore consapevolezza e responsabilità verso il futuro del territorio. È indispensabile rendere gli studenti e i giovani attori protagonisti di progettualità come queste che guardano al futuro e a un miglioramento della qualità stessa della vita dei cittadini. Questa piccola foresta rientra infatti nelle politiche ambientali sviluppate in questi anni sul fronte dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della forestazione urbana. Le Tiny Forest, infatti, contribuiscono ad assorbire CO2, conservare la biodiversità, contrastare le isole di calore e migliorare l’assorbimento dell’acqua piovana. Un percorso che si affianca ad altre importanti esperienze già avviate in città, come il primo bosco periurbano di via Machiavelli e la foresta urbana al Podere Sant’Anna”.

La micro-foresta si trova al termine di via Don Odo Contestabile, a nord del cimitero e a est del campo da calcio. Occupa una superficie di circa 200 metri quadrati, con un diametro di 16 metri, nella quale sono state messe a dimora 600 piantine, di cui il 70% alberi e il 30% arbusti. Le specie, tutte autoctone e selezionate in base alle caratteristiche della vegetazione locale, sono state scelte per ricreare un ecosistema articolato e favorire nel tempo lo sviluppo della biodiversità.

Alla realizzazione hanno contribuito gli esperti naturalisti di Tiny Forest Italia Aps, i tecnici comunali del Settore Tutela dell’Ambiente e Verde pubblico, le classi della scuola primaria di San Vittore, gli insegnanti, le famiglie e i volontari del quartiere. La mattinata ha rappresentato anche un’occasione per prendersi cura della micro-foresta, osservare la crescita delle giovani piante e approfondire il funzionamento di questi particolari ecosistemi. Le attività proseguiranno nel pomeriggio a Villa Silvia, dove alle 16 è in programma un incontro pubblico per restituire alla cittadinanza i risultati del progetto e raccontare il percorso compiuto dalla scuola e dal quartiere. All’incontro interverranno Andrea Bertani, assessore alla Sostenibilità ambientale, e Fausto Pistoia, esperto naturalista e presidente di Tiny Forest Italia. Sarà presente anche Luca Castagnoli, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, che ha finanziato il progetto.

Ma che cos’è esattamente una Tiny Forest? Non una semplice piantumazione, bensì una piccola foresta urbana realizzata seguendo il metodo del botanico giapponese Akira Miyawaki. Le piante, appartenenti a 15-30 specie diverse di alberi e arbusti autoctoni, vengono messe a dimora ad alta densità in un terreno precedentemente rigenerato e arricchito di sostanza organica. In questo modo si ricrea un ecosistema con diversi strati vegetali, nel quale le specie crescono rapidamente e favoriscono la presenza di insetti, uccelli e altre forme di vita.