Cesena, inaugurata la nuova sede del Dipartimento di Scienze Psicologiche - Gallery

Da un lato i docenti consegnavano agli studenti la chiave del loro futuro: la pergamena di laurea. Su quello opposto, il Magnifico Rettore dell’Alma Mater Università di Bologna Giovanni Molari insieme ai rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali, rimetteva “nelle mani” della città e della sua comunità di allievi, docenti e operatori del settore le chiavi dell’ultima novità del Campus Universitario di Cesena.

Davanti a un pubblico di addetti ai lavori, tecnici, istituzioni, giornalisti e curiosi, il Rettore ha proceduto, questa mattina, al taglio del nastro tricolore del nuovo edificio che ospiterà l’intero Dipartimento di Scienze Psicologiche dell’Unibo.

Dal 1996 punto di riferimento per gli studi di settore, la sede ufficiale si sposta così dall’area dell’Ex Arrigoni in zona stazione ferroviaria al Campus dell’area ex Zuccherificio. Dove, con questo ultimo innesto, sono state collocate tutte le facoltà del distaccamento Unibo di Cesena con l’eccezione di Agraria che, come sommessamente affermato da Molari, potrebbe essere la prossima.

Il progetto ha richiesto un ingente investimento, pari a 19.2 milioni di euro. Cofinanziati dal ministero della Università e Ricerca, con il contributo del Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Cesena e di Ser.In.Ar. La superficie complessiva del nuovo fabbricato è di 7.500 metri quadrati su tre piani.

Al suo interno trovano posto: un laboratorio di informatica con capienza di 60 posti; un’aula da 304 sedute, una da 236 e un’altra da 63 al piano terreno. Al primo piano: due aule da 168 e una da 62. Presente anche una sala studi da 119 postazioni. Nel seminterrato è stata ricavata una autorimessa nel seminterrato con 68 posti auto