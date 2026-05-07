Cesena, inaugurata la nuova mensa delle scuole Carducci VIDEO

Questa mattina è stata inaugurata ufficialmente la nuova mensa alle scuole Carducci. Un prezioso servizio in più per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. La mensa è operativa dal 29 aprile ed è a disposizione di 250 alunni.

A partire dal prossimo anno scolastico entrerà inoltre in funzione anche la nuova cucina interna (la 19esima del Comune), progettata per preparare i pasti non solo per il polo ‘Carducci’, ma anche per altre scuole del territorio.

Alla cerimonia inaugurale di questa mattina hanno preso parte gli assessori alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi e ai Lavori pubblici Christian Castorri, il Dirigente scolastico Enrico Flamigni, il dirigente comunale dei Lavori Pubblici Andrea Montanari insieme ai tecnici del settore, la dietista del Comune, Clio Barasi, i rappresentanti della ditta esecutrice dei lavori, e Daniela Panzeri, presidente del Quartiere Centro Urbano.

“Nei nuovi spazi della mensa – commentano gli assessori – le bambine e i bambini potranno usufruire del servizio self service, recandosi direttamente al banco per scegliere i piatti distribuiti dalle operatrici. Un ambiente moderno e accogliente rende ancora più efficace e piacevole il percorso di educazione alimentare che stiamo portando avanti in numerose scuole della città e che continueremo a sviluppare. Un ringraziamento particolare va al Comitato dei genitori della scuola ‘Carducci’, che ha seguito con passione e grande partecipazione l’intero percorso di questi due anni, non privo di complessità, così come agli insegnanti e al Quartiere per la collaborazione”.

“C’era assolutamente bisogno di questo locale – commenta il dirigente Flamigni – che accogliamo non solo come uno spazio di servizio ma come un luogo educativo in cui i nostri studenti potranno incontrarsi nell’ora della mensa mettendo al primo posto il valore del cibo e di una sana alimentazione. Ringraziamo per questo il Comune per l’investimento fatto”. Piena soddisfazione è stata espressa anche dalla Presidente del Quartiere Centro Urbano: “Oggi inauguriamo i locali di questa bella mensa, un primo traguardo significativo di un iter complesso, non ancora definitivamente concluso, ma già capace di restituire alla comunità del quartiere un servizio atteso e necessario”. Nel corso dei mesi estivi infatti si procederà con la realizzazione della cucina attrezzata e con il completamento dell’area esterna.