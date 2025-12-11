Cesena, inaugurata la nuova mensa al polo scolastico di Villachiaviche

Il polo scolastico di Villachiaviche, composto dalla scuola primaria ‘Collodi’, dalla scuola dell’infanzia e dal nuovo nido, si amplia ora con la nuova mensa, intervento del valore complessivo di 628mila euro, finanziato per 528mila euro dalle risorse Pnrr assegnate al Comune di Cesena. È questo un nuovo servizio, pienamente operativo da alcune settimane, concepito dal Settore scuola per rispondere alle esigenze della comunità scolastica e orientato ai più avanzati criteri di sostenibilità ambientale.

“Questo intervento – commenta il sindaco Enzo Lattuca – rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento dei servizi scolastici del territorio, con l’obiettivo di offrire a studenti, famiglie, insegnanti e operatori scolastici spazi accoglienti, moderni ed energeticamente efficienti, in linea con la visione di una scuola sempre più sostenibile e attenta al benessere della comunità. La nuova mensa rappresenta un importante servizio per l’intero polo scolastico di Villachiaviche: qui pranzeranno tutte le bambine e i bambini che frequentano la scuola primaria trovando in questi spazi un luogo di incontro e socializzazione. A questo proposito, per facilitare lo spostamento degli studenti dalla classe alla mensa, sarà realizzato un corridoio coperto di collegamento tra la scuola primaria e questi nuovi locali. Lo stesso progetto sarà realizzato anche a San Vittore, dove di recente è stato avviato il nuovo nido in prossimità della scuola primaria. Si tratta di interventi che completeranno il quadro dei nuovi servizi, rendendo le diverse nuove aree scolastiche più funzionali e integrate”.

L’opera, inaugurata questa mattina dal sindaco, dagli assessori alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi e ai Lavori Pubblici Christian Castorri, insieme alla dirigente scolastica Monia Baravelli, al project manager del Comune Roberto Ceccarelli, e ai progettisti, è stata progettata da RTP Officina Meme Architetti Srl (capogruppo), Studio Tassinari e Associati (mandante) ed Energie per le città, mentre l’esecuzione è affidata al Consorzio degli Artigiani Ravenna (CEAR), oggi rappresenta da Carlo Ricci.