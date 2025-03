Cesena, inaugurata la nuova area fitness del quartiere Fiorenzuola

Questa mattina è stata inaugurata ufficialmente la nuova area fitness all’aperto realizzata dall’Amministrazione comunale nel parco Martin Lutero, nel quartiere Fiorenzuola, e co-finanziata da Sport e Salute spa e Anci.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore allo Sport Christian Castorri, i partner del progetto, il presidente del consiglio comunale Filippo Rossini in rappresentanza del Coordinamento regionale ANCI Giovani, Antonella Luminosi, Coordinatrice Sport e Salute Emilia-Romagna, e il presidente del Quartiere Fiorenzuola Mario Pipitone. “Non è la prima volta – commenta il sindaco – che inauguriamo sul territorio comunale un’area fitness come questa. Nel corso degli ultimi anni, mantenendo l’impegno assunto con i progetti Green City Cesena e Cesena Sport City, tesi a far praticare lo sport in ogni luogo pubblico della città, parchi inclusi, abbiamo dotato diverse aree verdi di attrezzi che favoriscono il benessere fisico e la socializzazione attraverso la pratica dell’attività sportiva, stimolando uno stile di vita sano. Contestualmente abbiamo avviato percorsi di promozione dell’attività sportiva coinvolgendo tutte le fasce di età, fino ai 65 anni. Quest’area – prosegue il sindaco – sarà fruibile gratuitamente da chiunque, per attività sia libere che organizzate. Cogliamo l’occasione per invitare ogni utilizzatore a rispettare le regole di comportamento e per garantire a tutti un’esperienza positiva”.

Presenti alla cerimonia anche gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico Sportivo ed Europeo “Almerici”, Niccolò Vannucchi, campione nazionale di ginnastica artistica della società “Romagna Team”, e due ginnaste della U.S. “Renato Serra”.

L’area fitness si sviluppa su una superficie di circa 600 metri quadrati e si compone di un circuito corpo libero large (per almeno 8 utilizzatori in contemporanea), di 8 macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio, anche per persone con disabilità e bambini. I camminamenti pavimentati presenti nel parco permettono a tutti di raggiungere l’area attrezzata, mentre un nuovo percorso pavimentato collega il marciapiede con l’area fitness. Con questa nuova ‘palestra’ a cielo aperto il Comune, da sempre attento al benessere e alla salute della cittadinanza, entra nella grande famiglia di Sport e Salute S.p.A. aderendo al progetto Sport di TUTTI – Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).