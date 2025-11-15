Cesena. Inaugurata la mostra sulle colonie per l’infanzia

Questo pomeriggio nel Salone del palazzo comunale di Cesena è stata inaugurata la mostra storica “Colonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola. Pedagogia e architettura di regime”, organizzata dall’Istituto storico di Forlì-Cesena con la collaborazione dell’Istituto storico di Ravenna e il Comune di Cesena.

All’inaugurazione sono intervenuti il Presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini, la Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena Ines Briganti, e le storiche ricercatrici Roberta Mira e Simona Salustri. Quest’ultima ha illustrato al pubblico il percorso espositivo allestito nel Salone di palazzo Albornoz.

Curata dagli Istituti per la storia della Resistenza ed età contemporanea di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, la mostra esamina i diversi organismi coinvolti nella progettazione e nel funzionamento delle colonie per l’infanzia in età fascista, quando il Regime realizzò un imponente sforzo costruttivo, affidato spesso a grandi architetti, non solo per ragioni di consenso sociale, ma per temprare le nuove generazioni al carattere militare che Mussolini voleva infondere ai nuovi italiani.

La mostra sarà visitabile fino all’8 dicembre negli orari di apertura del Comune.