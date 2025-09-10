Cesena, inaugurata ai giardini Serravalle una panchina bianca, simbolo della libertà di stampa

Cesena
  • 10 settembre 2025
Una panchina bianca con una targa che riporta parole sul valore della libertà di stampa e la riproduzione in miniatura di un dipinto di Romano Buratti che raffigura un omone immerso nella lettura di un giornale. Posizionata al centro dei giardini Serravalle e realizzata dall’azienda Neri, è stata inaugurata ieri, alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, che aveva dato l’ok all’idea lanciata dall’Associazione Stampa Forlì-Cesena durante la cena organizzata lo scorso dicembre alle Cucine Popolari per gli auguri di Natale. È la prima panchina del genere in Romagna, sulla scia di quelle rosse contro la violenza alle donne o quelle arcobaleno per i diritti della comunità Lgbtq+. Una trentina di persone si sono radunate per l’occasione, tra cui il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, e l’assessora Elena Baredi. Tra di loro, rappresentanti del sindacato dei giornalisti: Mario Proli, presidente provinciale dell’associazione promotrice, Matteo Naccari, segretario aggiunto nazionale della Fnsi, e Paolo Amadasi, presidente regionale dell’Aser.

Tutti hanno sottolineato l’importanza della libertà d’informazione e anche gli attacchi che subisce e la crisi che attraversa il mondo della stampa tradizionale («Il nostro Comune sostiene le edicole, ma bisognerà pensare anche a formule alternative per garantire questo bene in un mondo che cambia, in cui purtroppo l’idea di dovere pagare per informarsi è sempre meno diffusa») e hanno anche ricordato i tanti giornalisti uccisi a Gaza.

