Cesena, in zona San Rocco 158 barriere parapedonali e un giardino della pioggia

Novità in vista a Cesena. “Nuove dotazioni territoriali ecologiche e multi-prestazionali - riferisce il Comune in una nota - verranno realizzate nel quartiere Oltresavio come opere pubbliche che accompagnano la costruzione di un nuovo edificio residenziale plurifamiliare in via Dismano”.

“Il Piano Urbanistico Generale - commenta l’assessora alla Programmazione urbanistica e rigenerazione urbana Cristina Mazzoni - oltre alle dotazioni di parcheggio e di verde pubblico, ha introdotto le dotazioni ecologiche ambientali e multi-prestazionali, in particolare rivolte alla riduzione dei rischi come terremoti, allagamenti, e alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: si tratta di opere pubbliche da realizzare a fronte di alcuni tipi di interventi di edilizia privata. Nel caso specifico dello schema di convenzione di recente approvato, le dotazioni previste consistono nella fornitura e posa in opera di 158 barriere parapedonali lungo via Carlo Farini per la sistemazione della banchina stradale prossimità della Chiesa di San Rocco e nella realizzazione di un ‘giardino della pioggia’ a margine del parcheggio pubblico. Si ampliano così – prosegue l’assessora – le modalità con cui gli interventi privati possono contribuire alla qualificazione della città pubblica e alla risoluzione di criticità presenti nell’ambito della città in cui viene realizzato l’intervento”.

Previsti interventi tesi a mitigare e contrastare i cambiamenti climatici e gli effetti sull’ambiente urbano. Nel dettaglio, il giardino della pioggia aiuterà a trattenere l’acqua in caso di precipitazioni intense lasciandola filtrare gradualmente per evitare allagamenti e concorrerà, in questo modo, alla gestione integrata del ciclo idrico mettendo in sicurezza parti del territorio dal rischio alluvione.