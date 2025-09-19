“Cesena in wellness” al Club Ippodromo dal 25 al 28 settembre

Per promuovere i sani stili di vita e combattere la sedentarietà, l’associazione “Time To Move” propone a Cesena l’evento “Cesena in Wellness”, in programma dal 25 al 28 settembre. Presso il Club Ippodromo di Cesena, tutti i cittadini “attivi” potranno provare gratuitamente in una scelta di oltre 500 corsi sportivi, scoprendo le realtà del territorio. Oltre alle dimostrazioni e le attività proposte, l’edizione di quest’anno presenta una serie di appuntamenti paralleli, con incontri e progetti incentrati sull’inclusione, prevenzione e benessere psicofisico. Tutte le società sportive cesenati presenteranno la loro attività per la stagione 2025-2026.