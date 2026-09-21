“Cesena in Wellness 2026”: un ricco programma di eventi dal 23 al 27 settembre

Portare i valori del movimento fuori dai luoghi tradizionali dello sport e renderlo parte della vita urbana, sensibilizzando la cultura al fitness. Questo è l’obiettivo di “Cesena in Wellness 2026”, che per l’edizione di quest’anno, la 13esima, cambia sede: saranno infatti Piazza Almerici, Piazza della Libertà, il Chiostro di San Francesco e l’area Extra Arrigoni a fare da “palestra” per le attività in programma a partire da mercoledì 23 settembre, fino al clou del weekend di sabato 26 e domenica 27 settembre. L’iniziativa è organizzata da Time to move e Around sport, con il supporto di diversi partner, tra cui Technogym, e il patrocinio del Comune di Cesena e della Regione Emilia Romagna. «Questo evento rappresenta un’occasione per socializzare e per ricordare l’importanza dell’attività fisica - afferma la consigliera regionale Francesca Lucchi - nonostante Cesena sia una città di fermento e piena di realtà sportive, dobbiamo aggredire una fetta di popolazione che non pratica movimento a sufficienza».