“Cesena in Wellness 2026”: un ricco programma di eventi dal 23 al 27 settembre

Cesena
“Cesena in Wellness 2026”: un ricco programma di eventi dal 23 al 27 settembre

Portare i valori del movimento fuori dai luoghi tradizionali dello sport e renderlo parte della vita urbana, sensibilizzando la cultura al fitness. Questo è l’obiettivo di “Cesena in Wellness 2026”, che per l’edizione di quest’anno, la 13esima, cambia sede: saranno infatti Piazza Almerici, Piazza della Libertà, il Chiostro di San Francesco e l’area Extra Arrigoni a fare da “palestra” per le attività in programma a partire da mercoledì 23 settembre, fino al clou del weekend di sabato 26 e domenica 27 settembre. L’iniziativa è organizzata da Time to move e Around sport, con il supporto di diversi partner, tra cui Technogym, e il patrocinio del Comune di Cesena e della Regione Emilia Romagna. «Questo evento rappresenta un’occasione per socializzare e per ricordare l’importanza dell’attività fisica - afferma la consigliera regionale Francesca Lucchi - nonostante Cesena sia una città di fermento e piena di realtà sportive, dobbiamo aggredire una fetta di popolazione che non pratica movimento a sufficienza».

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L’apertura ufficiale è prevista sabato 26 settembre alle 10, con il taglio del nastro sul palco principale di Piazza Almerici, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, delle istituzioni regionali, dei promotori e dei partner della manifestazione.

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