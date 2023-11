Cesena, in visita ai cari estinti cade al cimitero di Calisese: una donna di Longiano batte la testa e muore

Era andata al cimitero, come sempre ogni anno, nei giorni dedicati al ricordo dei defunti. È qui che probabilmente è stata colta da un malore che l’ha fatta cadere. I traumi conseguenti all’accaduto l’hanno uccisa.

Un dramma, quello per la famiglia di P.B., 83 anni longianese, che si è verificato all’interno del cimitero di Calisese. A quanto pare la donna era appena entrata nel camposanto lo scorso 31 ottobre. Una di quelle giornate, Ognissanti, in cui i cimiteri sono sempre pieni di visitatori. L’ipotesi che la donna sia stata colta da un malore è dovuta al fatto che più di una persona l’avrebbe vista barcollare prima di cadere pesantemente a terra, sbattendo la testa.

Portata al Bufalini e visitata in pronto soccorso, per il trauma cranico patito per lei si sono schiuse le porte del reparto di Rianimazione. Dove due giorni fa è morta in conseguenza dell’emorragia cranica sviluppatasi dopo l’impatto col terreno del cimitero di Calisese.