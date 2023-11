Cesena, in via Settecrociari lavori in corso per fibra ottica e illuminazione pubblica

Proseguono a Cesena gli interventi e le azioni a favore degli edifici pubblici (scuole e palestre soprattutto) relativi ai settori dell’illuminazione pubblica, dell’efficientamento energetico e delle fonti energetiche rinnovabili. Si tratta di opere programmate nell’ambito del progetto “Impatto Zero” redatto da Energie per la Città, in qualità di società in house del Comune di Cesena, ed eseguite con lo scopo di ridurre i consumi elettrici e le emissioni di Co2, e di guadagnare un importante risparmio economico anche grazie all’ammodernamento della rete dell’illuminazione pubblica. Il progetto tuttavia ha anche una ulteriore finalità: estendere l’infrastruttura in fibra ottica MAN (Metropolitan Area Network) implementando attività di miglioramento del “comfort urbano” nei parchi attraverso l’ampliamento della rete Wi-Fi e il potenziamento di servizi “smart”.

“La copertura, garantita dai nuovi ‘access point’ che saranno installati in questi giorni a San Vittore – commenta l’assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – consentirà a cittadini, turisti e studenti di collegarsi alla rete Wifi con facilità, gratuitamente e in tempi rapidi. L’estensione di questa infrastruttura nelle aree pubbliche cittadine è di fondamentale importanza perché ci consente di attivare, successivamente, ulteriori servizi di utilità pubblica e legati alla sicurezza”.

A questo proposito, in via Settecrociari, nel tratto stradale che si estende da via Tessello a via Perugia, è in corso un intervento da parte della ditta Sear Costruzioni Stradali Spa di Cesena che eseguirà lavori di realizzazione dell’infrastruttura. Nel dettaglio, i lavori si dividono in due fasi, sotto la direzione lavori di Energie per la Città. La prima prevede l’esecuzione di opere civili per il completamento delle infrastrutture che consentono il collegamento alla rete MAN del parco Cesuola, in località Ponte Abbadesse, e del parco di via Perugia, in località San Vittore. La seconda, invece, affidata alla ditta Tecnotel di Bertinoro, prevede l’installazione degli access point Wi-Fi all’interno dei parchi e delle opere impiantistiche necessarie alla connessione alla rete MAN del Comune di Cesena, compresa la posa del cavo in fibra ottica ed il suo collaudo.

I parchi individuati per lo sviluppo del progetto sono il parco di via Perugia (San Vittore – 1 access point), parco Cesuola (2 access point), giardino Martiri di Bologna del 2 agosto 1980 (1 access point). Tali parchi saranno interconnessi alla rete MAN del Comune di Cesena, estendendo le potenzialità e la funzionalità e fornendo un servizio di connettività Wi-Fi per dare libero accesso a Internet tramite la rete “Emilia Romagna Wi-Fi”.

Gli interventi già effettuati

Nell’ambito del progetto “Impatto 0” e in relazione all’ampliamento dell’illuminazione pubblica, nel corso del 2022 sono stati realizzati diversi interventi sul territorio comunale. Nello specifico i tecnici di Energie per la Città sono intervenuti nei quartieri Al Mare (nel tratto di via Rubicone), Cervese Sud (via Assano), Cervese Nord (nelle vie Medri e Calabria), Cervese Sud (via Cerchia di Sant’Egidio e via Boscone), Cesuola (area verde “Postelegrafonici”), Dismano (via Pontescolle e via Vigne di Pievesestina), Oltresavio (via del Priolo), Rubicone (Giardino di via Salvemini e via Madonna dell’Olivo, parcheggio del Cimitero di Carpineta, incrocio con via Scarpellino e incrocio con via Monte di Carpineta).